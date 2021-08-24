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Составлен рейтинг регионов с квартирами до 500 тыс. рублей

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Риелторы составили рейтинг городов с самой большой долей жилья стоимостью до 500 тыс. рублей. В топ-5 вошли Омск — его доля от общего числа сделок составляет 32%, на втором месте — Волгоград (23,4%), на третьем — Челябинск (15%), на четвертом — Новосибирск (12%), на пятом — Воронеж (5,3%) и их пригороды. В Москве и Санкт-Петербурге, а также в их областях показатель составляет 1,1% и 0,5% соответственно. Об этом говорится в исследовании федеральной сети «Этажи» для «Известий».

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«Самое дешевое жилье продается в регионах с низкими доходами и качеством жилого фонда, миграционным оттоком населения, неблагоприятной экологической ситуацией, некомфортным климатом», — сказал руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.

На рынке недвижимости Омска давно сформировался дефицит в сегменте новостроек, почти 100% сделок заключается со вторичным жильем, отметил управляющий партнер «Векторстройфинанс» Андрей Колочинский. Вторичное жилье устаревает, а зачастую и вовсе находится в практически аварийном состоянии, соответственно, цены на него падают, добавила руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс» Анна Терехова. В Омске, например, одни из самых низких уровней зарплат. Близкие показатели в Волгограде и Воронеже, добавила гендиректор VSN Realty Яна Глазунова.

«Волгоград и Челябинск традиционно считаются одними из самых неблагополучных и неудобных для проживания крупных городов России — цены на недвижимость здесь в среднем ниже, чем по России», — сказал Андрей Колочинский.

По данным «Авито Недвижимости», в июле самая низкая средняя стоимость однокомнатных квартир и студий среди российских городов с населением более миллиона человек была зафиксирована в Челябинске.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На уровне плинтуса: названы города с жильем дешевле 500 тыс. рублей

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