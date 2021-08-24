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Эксперты оценили сроки сопротивления Панджшера талибам

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Образование костяка из военных, а также рельеф и гористая местность, свойственные афганской провинции Панджшер, — такие факторы приблизительно на полгода позволят силам сопротивления сдержать натиск боевиков радикальной группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом во вторник, 24 августа, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

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В настоящий момент из 34 афганских провинций остается только одна территория, свободная от боевиков радикального движения, — это Панджшер. Регион располагается в 120 км к северу от Кабула в районе сложного рельефа местности. В качестве главы сил сопротивления «Талибану» выступил Ахмад Масуд — сын покойного национального героя страны Ахмада Шаха Масуда.

22 августа представители «Талибана» начали наступление на неподконтрольную группировке провинцию, но в то же время обе стороны выразили надежду на урегулирование конфликта путем переговоров, а не силовыми методами. В частности сторона боевиков ведет диалог не с самим Масудом, а с бывшим вице-премьером Афганистана и министром внутренних дел страны Амруллой Салехом, который в настоящий момент объявил себя и. о. главой республики и пребывает на территории Панджшера.

Директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессара указал на преимущество сил сопротивления в виде гористой местности и ущелья, что способствует долгосрочному удержанию «Талибана».

«Тем более к ним, по разным данным, примкнули силы правительства, не согласные с политикой «Талибана». Но следует понимать, что война — это крайний вариант для обеих сторон», — сообщил специалист в ходе беседы с изданием.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников указал: при условии образования вокруг Масуда костяка из военных, силы сопротивления могут удерживать боевиков на протяжении полугода.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Дойти до Масуда: как долго продержится последний очаг сопротивления талибам».

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