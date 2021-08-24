В Facebook рассказали о новых функциях основного приложения

Социальная сеть Facebook приступила к тестированию новой функции, она даст пользователям возможность совершать аудио- и видеозвонки через основное приложение. Об этом в понедельник, 23 августа сообщило агентство Bloomberg.

Раньше пользователи отправляли сообщения с телефонов только с помощью отдельного приложения Messenger. Новая функция, по сообщению представителя компании, избавит от необходимости переключаться между между двумя приложениями.

В пятницу, 20 августа основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о запуске сервиса Horizon Workrooms, который позволит создавать рабочее пространство в виртуальной реальности и имитировать коллективные собрания.

Отмечается, что пользователи смогут с помощью VR-шлема Oculus Quest 2 создавать «аватары», которые будут взаимодействовать с коллегами в виртуальной «метавселенной».