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Талибов обвинили в похищениях стариков и детей в провинции Баглан

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Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента страны после захвата власти в стране радикалами, обвинил «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) в похищении детей и стариков в долине Андараб афганской провинции Баглан на северо-востоке страны. Об этом в понедельник, 23 августа, он написал на своей странице в Twitter.

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Кроме того, по его словам, талибы блокируют поставки топлива и продовольствия в регион, тем самым провоцируя ужасную гуманитарную ситуацию.

«Тысячи женщин и детей были вынуждены бежать в горы. В течение последних двух дней «Талибан» похищает детей и стариков и использует их в качестве живых щитов для передвижения или обысков в домах», — написал Салех.

В свою очередь Мохаммад Масуд Андараби, занимавший должность министра внутренних дел при бежавшем из страны президенте Ашрафе Гани, отметил у себя в Twitter, что «злодеяния талибов в отношении мирного населения не имеют оправданий», и призвал международные организации по правам человека расследовать действия боевиков в Андарабе.

Накануне стало известно, что талибы вновь взяли под контроль районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в афганской провинции Баглан, отбив их у сил сопротивления, а также взяли в осаду силы сопротивления в провинции Панджшер. 21 августа они вернули себе контроль над Андарабом.

Теперь движение контролирует большую часть территории Афганистана, а также наземные пограничные переходы. Граждан Афганистана и других стран, а также работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через аэропорт в Кабуле, который контролируют военнослужащие США и стран НАТО.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики сообщили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

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