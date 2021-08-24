Киркоров вспомнил о своих подзатыльниках Зеленскому

Народный артист России Филип Киркоров прокомментировал запрет на въезд на Украину, вспомнив свою дружбу с президентом страны Владимиром Зеленским в то время, когда тот был актером. Об этом сообщается на сайте kp.ru 23 августа.

«Мы же с Зеленским прекрасно общались, дружили. Снимались вместе в фильме «Любовь в большом городе». Я ему там подзатыльники давал», — рассказал певец.

Исполнитель также пошутил, что «все беды Украины из-за Киркорова».

Как напоминает «Газета.ру», 12 августа Филиппу Киркорову вновь запретили въезд на Украину на три года. В СБУ рассказали, что решение было принято «в интересах обеспечения национальной безопасности» страны.

В июне текущего года министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ включило Киркорова в список лиц, представляющих угрозу для нацбезопасности страны из-за его позиции по Крыму. В ответ на это артист заявил, что этим нужно гордиться. Киркоров считает, что украинские чиновники своими действиями помогают ему становиться еще популярнее.

Спустя несколько дней Киркорова убрали из «черного списка» украинского минкульта.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.