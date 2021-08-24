В АТОР заявили о значительном снижении стоимости авиабилетов

Авиаперевозчики в среднем снизили стоимость авиабилетов на полеты по России на 30% по сравнению с 2019 годом. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил в интервью радио «Комсомольская правда» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

«Откройте сайты с поиском билетов, и вы сможете на завтра купить билеты в Сочи, которые стартуют от 2,5 тыс. рублей. В Санкт-Петербург — 1669 рублей. Таких цен не было, наверное, никогда, и это уникальный шанс для тех, кто хочет полететь по делам и отдыху по России», — отметил он.

Горин подчеркнул, что авиаперевозчики делают все возможное, чтобы сохранить возможность летать. По его словам, они несут прямые убытки, когда самолеты стоят «на бетоне». При этом специалист обратил внимание на то, что основным приоритетом является безопасность полетов.

«Модель лоукост-перевозок, безбагажных и невозвратных тарифов есть теперь не только у классических лоукостеров, а у любой другой компании», — заметил он.

Вице-президент АТОР указал, что в среднем цена на билет упала примерно на 30%, но при большем спросе и возникновении дефицита может произойти рост.

«Рано или поздно экономика скорректирует ценообразование, и цены будут, конечно, возвращаться к уровню 2019 года», — заключил эксперт.

По данным исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, опубликованного 22 августа, самым популярным авианаправлением по России в начале осени станет Москва. Ее для поездок выбрали 23,8% респондентов. При этом авиабилеты в столицу по сравнению с 2020 годом подешевели более чем на 10%. Следующими за столицей по популярности идут рейсы в Сочи, их бронировали в 12,2% случаев, и Санкт-Петербург — в город собираются 11,2% туристов.