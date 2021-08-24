Прокуратура Дагестана начала проверку информации о блокировании туристов

В Дагестане прокуратура проверит информацию о блокировании туристов в Карадахской теснине на территории Гунибского района республики. Об этом в понедельник, 23 августа сообщило ведомство на своей странице в Insragram.

«Прокуратурой республики организована проверка информации о блокировании туристов в Карадахской теснине на территории Гунибского района. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении.

В понедельник, 23 августа, управление МЧС по республике сообщило, что группа туристов из 15 человек оказалась заблокирована в горах Дагестана из-за сильнейшего ливня. Одного из них унесло течением реки, уровень которой поднялся.