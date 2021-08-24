В ЛНР начали вскрытие массовых захоронений жертв обстрелов на Донбассе

Специалисты начали раскопки жертв, погибших в результате вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом во вторник, 24 августа, сообщила председатель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) Анна Сорока.

Раскопки состоялись на территории подконтрольного ЛНР Первомайска — первом из десяти массовых захоронений, где было обнаружено по меньшей мере восемь человеческих останков. Однако точная цифра будет выведена специалистами.

По словам Сороки, характер одежды на найденных телах свидетельствует о том, что жертвами конфликта стали мирные жители.

«Мы вскрываем захоронения, которые были образованы в 2014 году в результате жесточайших обстрелов города Первомайска и административных территорий, принадлежащих ему, со стороны украинской армии из минометов и тяжелой артиллерии, запрещенной международным гуманитарным правом», — цитирует председателя межведомственной рабочей группы телеканал РЕН ТВ.

Ранее, 17 августа, извлечение тел погибших в результате обстрела вооруженными силами Украины прошло в подконтрольном ЛНР Славяносербске. В ходе мероприятий специалистами были обнаружены останки восьми человек и фрагменты тела еще одного погибшего.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.