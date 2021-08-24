Российские военные корабли пришвартовались в порту Алжира

Отряд кораблей военно-морского флота РФ встал на якорь в понедельник, 23 августа, в порту Алжира — столице одноименной арабского государства. Об этом сообщило министерство обороны Алжирской Народной Демократической Республики.

Как отметили в военном ведомстве, мероприятие проводится в рамках программы военного сотрудничества Алжира и России. Стоянка кораблей продлится три дня.

«Данная стоянка нацелена на укрепление двустороннего военного сотрудничества между алжирскими ВМС и ВМФ РФ», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Ранее, 16 августа, посольство РФ в Алжире сообщало, что в Алжире пришвартовался учебный корабль Балтийского флота ВМФ России «Смольный».

В феврале в Федеральной таможенной службе РФ сообщили, что в 2020 году Алжир увеличил расходы на $100 млн — до $2 млрд на экспорт из России по закрытым статьям таможенной статистики под кодом SSSS, куда входят вооружения, военная техника и летательные аппараты.