Американца приговорили к 6 месяцам тюрьмы за сожжение плаката BLM

Суд округа Колумбия в США приговорил к шести месяцам тюрьмы лидера ультраправого движения Proud Boys («Гордые парни») Энрике Таррио за участие в сожжении плаката Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны»). Об этом в понедельник, 23 августа сообщил телеканал CNN.

«Этот суд должен уважать право любого гражданина мирно собираться, протестовать и высказывать свое мнение по различным вопросам. Однако поведение господина Таррио в данных уголовных делах не служит подтверждением ни одной из этих демократических ценностей. Вместо этого, действия господина Таррио их предали», — объявил судья Гарольд Кушенберри.

Ранее Таррио сам признался газете Washington Post, что он был среди тех, кто сжег 12 декабря плакат Black Lives Matter. Плакат украли из объединенной методистской церкви Эсбери. К тому же в момент задержания у него обнаружили магазины для патронов, из-за чего ему так же предъявили обвинения.

Власти задержали проживающего в Майами лидер ультраправых еще в январе, вскоре после того, как въехал в округ Колумбия.

В последнем слове Таррио раскаялся в содеянном, охарактеризовав свой поступок как «серьезную ошибку».

«То, что я сделал, было неправильно», — сказал он.

В среду, 14 июля, на заседании парламента премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о намерении запретить посещать футбольные матчи людям, которые позволили себе расистские оскорбления в социальных сетях.

«Если человек был признан виновным в распространении расистских взглядов в сети, он не будет посещать матчи. Никаких «если» или «но». Никаких исключений и никаких оправданий», — сказал Джонсон, анонсируя новый законопроект.