По факту пожара в Псковской области возбудили уголовное дело

В Псковской области возбудили уголовное дело в связи с гибелью трех человек при пожаре в гостевом доме. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, возгорание произошло в электрической сауне двухэтажного дома, рассчитанного на 19 мест.

«По предварительным данным, в сгоревшем доме отсутствовали средства пожаротушения и пожарной сигнализации, в связи с чем пострадавшие были лишены возможности получить своевременное оповещение после возгорания и погибли в результате отравления продуктами горения», — добавили в ведомстве.

Пожар произошел в деревне Подборовье-1 Псковского района в ночь на субботу. Дом, внутри которого отдыхали люди, сгорел и полностью рухнул. В результате погибли три человека.