Санавиация решила предоставить Ивановской области новый вертолет

Национальная служба санитарной авиации (НССА) предоставит Ивановской области свой вертолет взамен совершившего жесткую посадку. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на НССА.

«НССА, в свою очередь, предоставит Ивановской области свой вертолет вместо поврежденного, чтобы выполнить контрактные обязательства перед правительством края», — сообщила национальная служба.

Как уточнили в санавиации, вертолет, с которым произошло ЧП в понедельник, принадлежит авиакомпании «Русавиа», работающей с НССА на субподряде.

Инцидент с вертолетом произошел днем 23 августа на территории Ивановской областной клинической больницы. Во время посадки у вертолета оторвалась одна из лопастей, которая отлетела в припаркованную на территории больницы машину.

На борту вертолета находились только пилоты, никто из них не пострадал.