Инвестиции в особые экономические зоны РФ превысили 304 млрд рублей

За 10 лет общий объем инвестиций в особые экономические зоны промышленно-производственного типа в России (ОЭЗ ППТ) составил 304,6 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщили аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank.

Общий объем инвестиций, вложенных резидентами ОЭЗ ППТ В России, в 2020 году составляет почти 33 млрд руб. Общее количество произведенных резидентами ОЭЗ ППТ инвестиций за последние 10 лет увеличилось в 10 раз и составило 304,6 млрд рублей, рассказали в компании.

Прирост новых инвестиций резидентов распределился неравномерно. С 2014 года, когда было привлечено 38 млрд руб. новых инвестиций (в большей степени прирост произошел благодаря ОЭЗ ППТ «Алабуга», ОЭЗ ППТ «Тольятти» и ОЭЗ ППТ «Калуга»), наблюдался спад в новых вложениях резидентов. После снижения объема инвестиций в 2017-2018 годах наблюдался новый рост объема вложенных средств резидентами, рассказали аналитики.

В 2018 году показатель достиг максимального годового за 10 лет значения – 39,9 млрд. руб. новых инвестиций, на что в большей степени повлияли вложения резидентов ОЭЗ ППТ «Липецк», ОЭЗ ППТ «Калуга», ОЭЗ ППТ «Узловая». Однако уже в 2019 году показатель объема привлеченных инвестиций снова стал снижаться, добавили там.

За последние 10 лет на территории всех ОЭЗ ППТ в России было создано более 20 тыс. рабочих мест. Пиковое значение прироста было достигнуто в 2018 году, когда во всех действующих на тот момент ОЭЗ ППТ было создано 4,6 тыс. мест. В первую очередь такое изменение произошло благодаря ОЭЗ ППТ «Алабуга», ОЭЗ ППТ «Лотос» и ОЭЗ ППТ «Калуга». В 2019 году произошло резкое снижение прироста новых рабочих мест – до 840 вновь созданных вакансий во всех действующих ОЭЗ ППТ в России. В 2020 году количество созданных рабочих мест по сравнению с 2019 годом начало восстанавливаться, и годовой показатель составил 1,9 тыс. мест.

По итогам 2020 года в России насчитывается 19 особых экономических зон промышленно-производственного типа. Первой ОЭЗ ППТ в России считается «Алабуга» в Республике Татарстан, которая была зарегистрирована в 2005 году. В течение 2020 года было зарегистрировано шесть ОЭЗ ППТ, что является наибольшим показателем за все время реализации ОЭЗ ППТ в России, отметили аналитики.

Наибольшее количество особых экономических зон промышленно-производственного типа находится в Московской области: в столичном регионе насчитывается три особых экономических зоны промышленно-производственного типа: ОЭЗ ППТ «Ступино Квадрат», ОЭЗ ППТ «Кашира» и ОЭЗ ППТ «Максимиха». Особенностью Московского региона является то, что все ОЭЗ ППТ созданы без государственного участия и являются частными. Основное отличие частной ОЭЗ от государственной – возможность приобретения земельного участка без необходимости получения статуса резидента ОЭЗ, сообщили в компании.

«Одной из причин отсутствия государственных ОЭЗ ППТ в Московском регионе является высокий уровень его инвестиционной привлекательности. В регионах России ОЭЗ ППТ инициируются государством для привлечения инвесторов и для создания новых рабочих мест. В Московском регионе существующие ОЭЗ ППТ созданы частными инвесторами больше с целью увеличения ликвидности участков и извлечения прибыли от их реализации», — рассказал региональный директор, директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко.