Три человека погибли в ДТП в Саратовской области

Жертвами ДТП в Саратовской области стали три женщины, еще столько же человек, в числе которых — двое детей, были госпитализированы. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает Sarnovosti со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального ГИБДД.

Отмечается, что столкновение произошло в Новобурасском районе на трассе Саратов–Тепловка–Балтай.

Участниками происшествия стали автомобили марок Mercedes и Lada Largus. Среди погибших — водитель и пассажиры отечественного авто.

Пассажиры иномарки, в числе которых — водитель, мальчик 2006 года рождения и девочка 2014 года рождения, были госпитализированы.

Ранее этим же днем, 23 августа, на юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Отмечается, что на месте столкновения работают сотрудники оперативных служб.