В России в сентябре начнутся продажи нового внедорожника Chevrolet

В год 110-летия бренда Chevrolet представит на российском рынке абсолютно новый Trailblazer, который должен стать функциональным игроком в самом быстрорастущем сегменте компактных кроссоверов и внедорожников. Старт продаж намечен на 15 сентября 2021 года, говорится в пресс-релизе компании.

Как отметили в компании, Trailblazer отличается агрессивным и брутальным дизайном, вдохновленным легендарными спортивными автомобилями бренда. На российском рынке новый компактный внедорожник будет представлен в четырех комплектациях c тремя вариантами дизайна и оснащен бензиновым турбированным двигателем мощностью 150 л. с. и двумя типами трансмиссии, а также четырьмя возможными пакетами дополнительных опций.

«Эта модель предназначена для умных индивидуалистов, которые хотят получить яркие впечатления и эмоции от полной жизни без стереотипов, рамок и границ», — считает генеральный директор General Motors Россия Чиприан Сута.

В стандартное оснащение Trailblazer входит пакет для плохих дорог, который включает стальную защиту картера двигателя и адаптированную для суровых условий эксплуатации подвеску. В конструкцию передних стоек добавлен гидравлический ограничитель отбоя для более комфортного движения по грунтовым дорогам. Все комплектации Trailblazer оснащены шестью подушками безопасности. Кроме того, модель предлагает широкий комплекс систем активной безопасности и помощи водителю: систему предупреждения о возможном фронтальном столкновении, автоматическую систему экстренного торможения, систему обнаружения пешеходов при движении вперед, систему определения расстояния до впереди идущего автомобиля, активную систему удержания в занимаемой полосе движения, систему предупреждения об объекте, двигающемся поперечным курсом сзади, систему предупреждения о появлении объектов в слепой зоне, HD-камеру заднего обзора при движении задним ходом.

Официальные дилеры Chevrolet начали прием заказов на новый Trailblazer уже 23 августа, а также этот компактный внедорожник доступен для заказа и приобретения онлайн на сайте cars.chevrolet.ru. Продажи планируют начать с 15 сентября. Стоимость модели составит от 1 999 000 рублей с учетом выгодного предложения по программе Trade-in.

Ранее, 21 августа, аналитики «Авто.ру» опубликовали результаты исследования, проведенного среди 1,5 тыс. пользователей ресурса и выяснили, по каким критериям россияне выбирают автомобиль. На дизайн при выборе нового автомобиля обращают внимание 29% респондентов. На втором месте — практичность и вместительность транспортного средства (16%). Около 14% участников исследования смотрят, насколько надежен автомобиль. Для 13% респондентов важна мощность двигателя, еще для 10% — тип привода.