Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Происшествия
Шквалистый ветер повредил крыши домов и учреждений под Волгоградом
Спорт
Россияне вышли в плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Армия
Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о военном сотрудничестве
Происшествия
Мост частично обрушился под Волгоградом из-за перегруженного грузовика
Общество
Умер бывший глава Минприроды Виктор Орлов
Авто
Швед Бу Инге Андерссон возглавил компанию UzAuto
Мир
Во Франции два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета
Новости компаний
«Сбер» назвали лучшим цифровым банком России для частных и корпоративных клиентов

В России в сентябре начнутся продажи нового внедорожника Chevrolet

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В год 110-летия бренда Chevrolet представит на российском рынке абсолютно новый Trailblazer, который должен стать функциональным игроком в самом быстрорастущем сегменте компактных кроссоверов и внедорожников. Старт продаж намечен на 15 сентября 2021 года, говорится в пресс-релизе компании.

Земля Крузеров: как японский внедорожник повстречался с танком
Тест-драйв нового Toyota Land Cruiser 300 за полярным кругом

Как отметили в компании, Trailblazer отличается агрессивным и брутальным дизайном, вдохновленным легендарными спортивными автомобилями бренда. На российском рынке новый компактный внедорожник будет представлен в четырех комплектациях c тремя вариантами дизайна и оснащен бензиновым турбированным двигателем мощностью 150 л. с. и двумя типами трансмиссии, а также четырьмя возможными пакетами дополнительных опций.

«Эта модель предназначена для умных индивидуалистов, которые хотят получить яркие впечатления и эмоции от полной жизни без стереотипов, рамок и границ», — считает генеральный директор General Motors Россия Чиприан Сута.

В стандартное оснащение Trailblazer входит пакет для плохих дорог, который включает стальную защиту картера двигателя и адаптированную для суровых условий эксплуатации подвеску. В конструкцию передних стоек добавлен гидравлический ограничитель отбоя для более комфортного движения по грунтовым дорогам. Все комплектации Trailblazer оснащены шестью подушками безопасности. Кроме того, модель предлагает широкий комплекс систем активной безопасности и помощи водителю: систему предупреждения о возможном фронтальном столкновении, автоматическую систему экстренного торможения, систему обнаружения пешеходов при движении вперед, систему определения расстояния до впереди идущего автомобиля, активную систему удержания в занимаемой полосе движения, систему предупреждения об объекте, двигающемся поперечным курсом сзади, систему предупреждения о появлении объектов в слепой зоне, HD-камеру заднего обзора при движении задним ходом.

Официальные дилеры Chevrolet начали прием заказов на новый Trailblazer уже 23 августа, а также этот компактный внедорожник доступен для заказа и приобретения онлайн на сайте cars.chevrolet.ru. Продажи планируют начать с 15 сентября. Стоимость модели составит от 1 999 000 рублей с учетом выгодного предложения по программе Trade-in.

Ранее, 21 августа, аналитики «Авто.ру» опубликовали результаты исследования, проведенного среди 1,5 тыс. пользователей ресурса и выяснили, по каким критериям россияне выбирают автомобиль. На дизайн при выборе нового автомобиля обращают внимание 29% респондентов. На втором месте — практичность и вместительность транспортного средства (16%). Около 14% участников исследования смотрят, насколько надежен автомобиль. Для 13% респондентов важна мощность двигателя, еще для 10% — тип привода.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021