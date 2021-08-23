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В Алеппо боевики обстреляли позиции сирийских правительственных сил

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В сирийской провинции Алеппо боевики совершили три обстрела позиций сирийских правительственных сил. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. Брифинг Центра опубликован на странице Министерства обороны в социальной сети Facebook.

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«В округе Телль-Рифъат провинции Алеппо зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных сил со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции», — заявил он.

Следом в провинции Алеппо по маршруту от Джарих-Эль-Фаукани до Телль-Шаир и обратно провели очередное совместное российско-турецкое патрулирование

Также Кулить рассказал, что боевики «Джебхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещена в РФ) совершили 24 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 23 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (из них, по данным сирийской стороны, — 20 обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано 13 обстрелов, в провинции Латакия — четыре обстрела, в провинции Алеппо — один обстрел, в провинции Хама — пять обстрелов», — рассказал контр-адмирал.

В пятницу, 20 августа, Вадим Кулить сообщил, что комплексы противовоздушной обороны (ПВО) сирийских арабских сил российского производства уничтожили 22 ракеты, выпущенные Израилем.

«Дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил САР комплексов российского производства уничтожено 22 ракеты», — сказал контр-адмирал.

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