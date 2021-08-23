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Псковская область получит 5,6 млн рублей на реализацию национальной политики

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Порядка 5,6 млн рублей получит в следующем году Псковская область на мероприятия по реализации государственной национальной политики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Средства направят на софинансирование расходов областного бюджета для предоставления субсидий социально ориентированным НКО на запуск проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.

Также субсидии будут нацелены на реализацию медиапроектов, направленных на содействие укреплению гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений и реализуемых средствами массовой информации, передает Псковское агентство информации.

Средства предусмотрены и на проведение в следующем году традиционных фестивалей и встреч: международного фольклорного фестиваля имени Ольги Сергеевой, международного этнокультурного фестиваля сето «Сетомаа. Семейные встречи», международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны, партизанского движения, молодёжи, общественности России, Белоруссии, Латвии на Кургане Дружбы.

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