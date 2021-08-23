В Польше подвергли критике выступление Дуды на «Крымской платформе»

Поляки раскритиковали носящую явно антироссийский характер речь президента страны Анджея Дуды на саммите «Крымской платформы», прошедшей в столице Украины. Об этом в понедельник, 23 августа, пишет издание Interia.

Начало своего выступления Дуда произнес на украинском языке. Как подчеркнул глава государства, слова «оккупация» и «захват» в Польше звучали очень много раз.

«Поэтому я стою здесь сегодня перед вами и хочу прямо сказать нашим украинским братьям: поляки понимают вашу ситуацию, ваши чувства, страдания, вы можете рассчитывать на нашу поддержку», — заявил он.

По уверению Дуды, Польша никогда не признает Крым частью России. Однако, как пишет краковский портал, «видимо, мнение самих поляков, думающих иначе, его особо не интересует».

«Болтай, сколько влезет, ты можешь считать другую риторику неприемлемой, но с фактами спорить сложно. Кстати, по такому случаю следовало бы спросить поляков, считают ли они Крым Украиной», — считает пользователь под ником zły.

«Дуда может предаваться самообману, но Крым российский и таким останется. Магическое мышление ничего не изменит», — отметил Asd.

«Он уже уладил все польские дела, что лезет в дела других государств?» — задался вопросом Jadzia.

«Пусть Украиной займется Байден, ведь его сын сколотил там состояние. Пусть американцы финансируют Украину и помогают ей, у меня нет желания платить за американские войны», — подчеркнул Ucho.

Форум «Крымская платформа» прошел по инициативе Киева 23 августа, он был посвящен продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова. Участие в нем принимали представители 44 стран и международных организаций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал саммит антироссийским мероприятием, недружественным Москве.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв подчеркнул, что все дискуссии «Крымской платформы» свелись к «повторению избитых штампов в продвигаемой Киевом редакции». Как саммит «Крымская платформа» не удалась, считает политик. По его словам, форум стал спектаклем, «который, видимо, изначально задумывался как способ произвести впечатление на внутреннюю аудиторию» Украины.

12 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что саммит этот будет очередным шабашем, на котором Запад будет пестовать неонацистские и расистские настроения украинских властей.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.