Пять автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы столкнулись пять автомобилей. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«В Шоссейном проезде в районе дома № 8 столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Департамент транспорта просит по возможности объезжать данный участок.

В тот же день на юго-востоке столицы автомобиль такси сбил пешехода на улице Перерва.

«По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Обстоятельства выясняются», — говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.