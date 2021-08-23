МВФ выделил России $18 млрд в виде специальных прав заимствования

Решение Международного валютного фонда (МВФ) о выделении России $18 млрд в форме SDR 23 августа вступило в силу.

Соответствующее решение о выделении дополнительных резервных активов организации на сумму $650 млрд было принято 2 августа для помощи в восстановлении мировой экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса.

SDR — расчетная единица МВФ, ее стоимость определяется ежедневно на основе рыночного курса основных валют. Исполнительный совет МВФ одобрил общее выделение специальных прав заимствования примерно 456 млрд SDR, что эквивалентно по сумме $650 млрд, для наращивания глобальной ликвидности. По словам директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой, это выделение SDR является крупнейшим в истории фонда.

Россия получила около $17,5 млрд. $275 млрд направили развивающимся государствам. Страны СНГ и Грузия получили $25 млрд, пишет «Газета.ру».

В числе стран, не получивших SDR от Международного валютного фонда, оказались Венесуэла, Мьянма и Афганистан. Венесуэле было отказано в помощи, так как Запад поддерживает претендента на пост президента страны Хуана Гуайдо, а не избранного президента Николаса Мадуро. Мьянме фонд отказывает в транзакциях после военного переворота.



Афганистану МВФ планировал перечислить SDR в эквиваленте около $450 млн, однако после прихода к власти движения «Талибан» (запрещено в РФ) приостановил доступ страны к SDR.

Страны-участницы вправе продавать и покупать SDR, занимать, отдавать в залог, обмениваться средствами в рамках механизма свопов или получать в виде пожертвований. При этом, чтобы обменять SDR на твердую валюту, нужно заключить добровольное двустороннее соглашение с одной из 31 стран, которая согласится предоставить такую валюту. Также можно получить валютное финансирование по кредитной программе МВФ, но фонд потребует выполнить ряд условий.

По словам финансового аналитика Артема Звездина, фактически Россия получила не именно деньги, а лишь возможность приобрести эти средства в будущем, причем не напрямую, а через определенные кредитные соглашения. С помощью SDR можно получить кредит от МФВ в обмен на определенные условия от страны, что, по мнению аналитика, в текущих условиях России невыгодно и не требуется.

Другой способ — передать SDR другой стране на добровольной основе за денежное вознаграждение, но Россия не будет использовать этот вариант за неимением смысла, отметил эксперт.

10 августа министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что отечественная экономика продолжает восстанавливаться. Он обратил внимание на то, что процесс фиксировался в июле и августе и есть первые признаки его завершения.