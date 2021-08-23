Шквалистый ветер повредил крыши домов и учреждений под Волгоградом

Сотрудники коммунальных служб устраняют последствия непогоды в Ольховском районе Волгоградской области, где сильный ветер повредил кровли зданий и оборвал линии электропередачи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию региона.

«Вечером на Ольховский район обрушился шквалистый ветер с дождем», — отметили власти Волгоградской области. По их данным, 14 домов пострадали в поселке Нежинский и хуторе Песковатский. В пяти частных домах полностью сорвана кровля.

Пострадали три социальных учреждения и административное здание. На территории поселка Нежинский введен режим повышенной готовности.

Из-за шквалистого ветра без электричества осталось восемь населенных пунктов района. Последствия стихии ликвидируют четыре бригады электриков. Пострадавших в результате непогоды нет.

22 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что ливни и шквалистый ветер ожидаются в ближайшие дни в ряде районов на юге России и Дальнем Востоке. По словам специалиста, сильные дожди пройдут в Ставрополье, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

20 августа Вильфанд спрогнозировал в Хабаровском крае опасную паводковую ситуацию и дождливую погоду. В ближайшую неделю ожидается подъем уровня воды в реке Амур, отметил он.