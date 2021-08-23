В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Лукашенко

В ходе переговоров президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обменялись мнениями по итогам внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации в Афганистане, прошедшего 23 августа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президенты обменялись мнениями по итогам сегодняшнего внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции, на котором обсуждалась ситуация в Афганистане», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры рассмотрели актуальные вопросы развития российско-белорусских связей, включая взаимодействие в рамках Союзного государства, и условились о графике дальнейших контактов.

Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации в Афганистане прошла 23 августа. В мероприятии, помимо Владимира Путина и Александра Лукашенко, также приняли участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

В своем выступлении на заседании совета ОДКБ Владимир Путин выразил глубокую озабоченность событиями в Афганистане и потенциальными угрозами, которые исходят из региона.

Было отмечено, что важно не допустить инфильтрацию радикального исламизма на территорию стран — членов ОДКБ и пресекать вербовку их граждан в ряды экстремистов, в том числе с использованием интернета, социальных сетей. Кроме того, стороны отметили существование проблемы афганского наркотрафика и подчеркнули важность отслеживания ситуации в регионе.

Также участники заседания высказали особую озабоченность в связи с тем, что запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» сохраняет в Афганистане позиции. Эта тенденция, указали в Кремле, представляет опасность для всего пространства ОДКБ.

По итогам заседания главы государства условились дать поручения оперативно выработать меры совместного реагирования на потенциальные угрозы, которые сегодня проистекают из Афганистана, поскольку возникают реальные риски для всего евразийского региона и мира в целом.

15 августа боевики «Талибана» (движение запрещено в РФ) вошли в Кабул, заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

19 августа замглавы МИД России Александр Панкин сообщил, что Москва внимательно следит за развитием ситуации в Афганистане, какие-либо шаги в рамках ОДКБ будут предприниматься в зависимости от обстановки.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа.

Договор о коллективной безопасности (ОДКБ) был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте, Узбекистан, среди глав шести государств — участников СНГ (Содружество независимых государств). В их число входят Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В сентябре 1993 года к ОДКБ присоединился Азербайджан, в декабре того же года странами-участницами стали Грузия и Белоруссия. Договор вступил в силу 20 апреля 1994 года, он призван обеспечивать безопасность стран и укреплять защиту государств и целого мира.