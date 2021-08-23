Проекты благоустройства улиц Плеханова и Космонавтов подготовят в Липецке

В Липецке приступили к разработке проектов комплексного благоустройства ряда территорий. Среди них — улица Плеханова, участок соседней Желябова (от пересечения с Зегеля до перекрестка с Плеханова), два отрезка улицы Космонавтов (между остановками «Магазин «Прогресс» и «Терешковой»), а также пространство, входящее в границы между рынком 9-го микрорайона и остановкой общественного транспорта «11-й микрорайон».

Список территорий для создания комфортной городской среды определен на основании комплексного градостроительного анализа, отмечает Lipetskmedia.

Администрация города собирается привлечь к благоустройству улиц и владельцев расположенных на них торговых точек. Такой подход позволит разработать проект комплексного благоустройства пространств с учетом пожеланий и предложений бизнеса, пишет GOROD48.

Напомним, в Липецке благоустроят видовую площадку на входе в Нижний парк со стороны Петровского спуска. Управление главного смотрителя объявило торги на благоустройство пешеходной зоны у декоративно-пространственной композиции «Контора Петра I». Памятный знак установлен на месте делового павильона железоделательного завода. Проект по благоустройству оценили в 5,6 млн рублей. Его должны завершить к началу ноября.