Культурные учреждения отремонтировали в деревне Добрунь Брянской области

Детскую школу искусств и Дом культуры, которые находятся в деревне Добрунь Брянского района Брянской области, обновили в рамках региональных программ. Оба учреждения посетила директор областного департамента культуры Елена Кривцова.

На ремонт зрительного зала, гримерной, музея, коридора, класса хореографии в Доме культуры было выделено 6 млн рублей. В здании также обновили систему отопления и заменили окна, информирует NASHBRYANSK.RU.

Детскую школу искусств № 3 им. Г.В. Свиридова, которая находится в Володарском районе Брянска, ждет реконструкция. Новая пристройка к учебному заведению будет возведена до декабря 2021 года. Работы проведут в рамках реализации проекта «Культурная среда». Их стоимость оценивается в 82 млн рублей.