Умер бывший глава Минприроды Виктор Орлов

Известный советский и российский геолог, экс-глава Минприроды Виктор Орлов скончался на 82-м году жизни. Об этом 23 августа сообщило на своем сайте министерство.

Причины смерти, а также дата прощания не указываются.

Виктор Петрович Орлов родился в 1940 году в Красноярском крае. Будущий ученый с отличием окончил Томский государственный университет и Академию народного хозяйства при Совете министров СССР. Он прошел трудовой путь от бурового и маршрутного рабочего, геолога-съемщика, поисковика до министра природных ресурсов Российской Федерации, президента Российского геологического общества.



После окончания университета работал в геолого-съемочных и геологоразведочных партиях и экспедициях в Горной Шории и Иране: геолог, главный геолог, начальник партии; занимался и руководил работами по прогнозу, поискам, разведке и оценке месторождений железа, марганца, хрома, цветных металлов и нерудного сырья (1968–1978).

В годы работы в правительстве РФ Орлов сумел стабилизировать положение в важнейшей для экономики страны геологической отрасли и организовать геологоразведочные работы в новых условиях. Ученый являлся главным редактором ряда крупных монографических работ по проблемам минерально-сырьевой базы России и Мира. Главный редактор 25-томного издания «Геология — жизнь моя».



С 1998 года он занимал должность президента Российского геологического общества. Среди наград Орлова — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, благодарность президента Российской Федерации, «Заслуженный геолог РСФСР», «Почетный разведчик недр», Государственная премия Российской Федерации и многие другие.