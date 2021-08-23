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Во Франции два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета

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По меньшей мере два человека погибли в результате крушения самолета в районе аэродрома Бондю на севере Франции. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на местную пожарную службу.

По предварительным данным, на борту находились пилот-инструктор и ученик. Летательный аппарат загорелся после столкновения с землей, передает RT.

На место инцидента было направлено 37 пожарных расчетов.

7 августа одномоторный самолет Mooney M20 упал на жилой дом в американском городе Виктория, штат Миннесота, после чего загорелся. Инцидент произошел примерно в 18:00 по местному времени (2:00 8 августа мск).

Предположительно, на борту самолета находились два человека, они погибли, пишет REGNUM. Федеральное авиационное управление США (FAA) инициировало расследование крушения самолета.

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