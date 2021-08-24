Баржа «Фортуна» продолжит укладку труб «Северного потока – 2» в водах Германии. Ожидается, что строительство будет завершено до 12 сентября. Этот срок выглядит вполне реалистично. Но завершение строительства не означает, что борьба противников газопровода прекратится.

Строительство «Северного потока – 2» приближается к успешному завершению. Уже полностью уложена первая нитка. А укладка второй перешагнула границы исключительной экономической зоны Дании и немецких вод. Если отталкиваться от информации, оглашенной Управлением по водному сообщению и судоходству Германии, баржа «Фортуна» будет работать на оставшемся участке протяженностью порядка 13–14 км до 12 сентября включительно.

Строительство российско-европейского газопровода должно было завершиться ещё в 2019 году. Но сначала Дания не торопилась выдать на это разрешение, выряжая глубочайшую обеспокоенность экологичностью «СП-2» и требуя на рассмотрение всё новые и новые варианты маршрута прокладки трубы. А затем строительство пришлось приостановить из-за санкционных угроз со стороны США.

Соединённые Штаты разработали закон «О защите энергетической безопасности Европы», который включили в оборонный бюджет страны. В первой редакции он касался исключительно компаний и судов занимавшихся трубоукладкой на «СП–2» и на «Турецком потоке», а также компаний, которые продали или сдали трубоукладчики в аренду. В их отношении могли быть применены страшнейшие кары из возможных: лишение виз и ограничения для руководства провинившихся компаний на въезд в США. Также могли быть применены санкции экономического характера. К примеру, предприятиям могли запретить работать на территории Соединённых Штатов, а их имущество, до которого могли бы дотянуться США, — арестовано.

Эти угрозы напугали швейцарского подрядчика Allseas, который осуществлял строительство «Северного потока – 2». Не дожидаясь вступления закона в силу, он приостановил работу в декабре 2019-го. И больше к этому проекту не возвращался.

За замену Allseas пришли российские суда — «Академик Черский» и «Фортуна». Будем надеяться, что через пару-тройку лет какому-нибудь талантливому режиссёру дадут возможность экранизировать историю их участия в строительстве «Северного потока – 2». Материал очень благодатный: переход с востока Евразии в Балтийское море с постоянной сменой порта назначения и собственников, попытки тарана. Крайне увлекательно.

Пока что можно зафиксировать результат этих усилий: темпы строительства снизились, сроки пришлось сдвинуть, но теперь укладка близится к завершению. Учитывая скорость, с которой работает «Фортуна», можно сказать, что 12 сентября вполне адекватный срок завершения укладки второй нитки «СП–2». Каких-то значимых неприятных сюрпризов на данный момент ожидать не приходится. Хотя готовиться к ним, конечно, всё равно надо.

Некоторое время назад прозвучал прогноз, согласно которому завершить строительство предполагалось 23 августа. Хотя он не был подтверждён официальными сторонами, участвующими в проекте, но сам срок выглядел вполне реалистично. И он вызвал чудовищный взрыв негодования на Украине.

Дело в том, что 24 августа эта страна празднует 30-летие своей независимости. Мысль о том, что буквально за день до этого Россия запустит «Северный поток – 2» породила массу дискуссий среди киевских политологов, в ходе которых они выясняли, насколько серьёзным оскорблением для Украины станет этот шаг России и нужно ли требовать компенсации.

На данный момент в отношении «СП–2» Украина прошла по цепочке принятия неизбежного от торга к депрессии. До непосредственно принятия остался один шаг.

Впрочем, Киеву пока не стоит переживать — у него есть контракт до 2024 года. Так что основным пострадавшим от запуска газопровода будет польское направление.

Германия пообещала Украине, что постарается добиться продления транзитного контракта на срок до десяти лет. Но она сделала это в рамках декларации, подписанной Ангелой Меркель и Джозефом Байденом. То есть чётких обязательств она на себя не взяла. Хотя какие-то переговоры по этому вопросу, безусловно, будут.

Оптимальным вариантом для России было бы перевести взаимоотношения с Украиной на те же европейские рельсы, на которых они строятся последний год с Польшей. Иными словами, после 2024 года самым разумным решением было бы не подписывать новый долгосрочный контракт, а перейти на аукционную систему, которая позволит бронировать транзитные мощности по мере надобности и на необходимый срок.

Правда, для Киева это будет означать, что ему придётся напрямую конкурировать с Варшавой за те объёмы, которые «Газпром» не сможет прокачать по обходным газопроводам. А честно конкурировать Украина не хочет. Она хочет гарантий, компенсаций, и чтобы за неё кто-нибудь решил её проблемы.

Для «Северного потока – 2» с окончанием строительства противостояние не закончится. Новые санкции пытаются вводить США, Варшава готова бегать по судам, а в перспективе необходимо добиваться возможности загружать российско-европейский газопровод на 100%.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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