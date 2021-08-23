Выплаты пенсионерам и военным обеспечат за счет дополнительных доходов бюджета

Единовременные выплаты пенсионерам и военным, которые ранее анонсировал президент России Владимир Путин, будут профинансированы из дополнительных доходов бюджета страны.

Как рассказал в понедельник, 23 августа, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, первостепенно речь идет о пенсионерах, так как именно они, по его мнению, больше прочих пострадали из-за кризиса.

Депутат также отметил, что именно малообеспеченные слои несения страдают при росте цен на продукты и товары, которые необходимы для жизни каждый день. Предложенные президентом меры, по словам Макарова, направлены на минимизирование данных потерь гражданам.

В настоящий момент, как отметил парламентарий, необходимо всё детально просчитать, чтобы каждый имеющий право на выплаты, получил эту адресную помощь. Соответствующий механизм необходимо продумать, подчеркнул он. Выплаты должны быть начислены всем адресатам до конца текущего года, указал Макаров.

Президент Путин в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» 22 августа предложил осуществить разовые выплаты всем, в том числе и работающим, российским пенсионерам. Размер единовременных пособий составит 10 тыс. рублей. Кроме того, российский лидер предложил единовременно выплатить российским военнослужащим по 15 тыс. рублей.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в понедельник уточнил, что закон, необходимый для совершения анонсированных президентом разовых выплат, будет принят парламентом в самом начале осенней сессии. Совет Федерации, по его словам, оперативно рассмотрит и одобрит данный документ.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, добавил, что выделение бюджетных средств на указанные выплаты не приведет к увеличению налогов в РФ. Выделение средств, по словам представителя Кремля, тщательно просчитывалось.