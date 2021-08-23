Шествие первоклассников опять отменили в Петрозаводске

Власти Петрозаводска во второй раз за два года отменили шествие первоклассников, которое традиционно проходит 1 сентября. По данным пресс-службы городской администрации, решение связано с распространением коронавирусной инфекции.

День знаний снова будет проходить в нетрадиционном формате. В этом году библиотеки, студии творчества и досуговые центры подготовили для детей и их родителей онлайн-мероприятия: конкурсы, видеоэкскурсии, мастер-классы и другие развлечения, передает ИА «Карелinform».

Ранее в администрации Ростова-на-Дону приняли решение об отмене празднования 272-й годовщины со дня основания города 11 сентября. Причиной стало предписание Роспотребнадзора, которое запрещает все культурно-массовые мероприятия в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки.