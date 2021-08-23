Прокуратура начала проверку после разрушения моста в Приморье

Прокуратура Хасанского района в Приморском крае начала проверку по факту разрушения несущих конструкций моста на территории Славянки. В муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации.

Разрушение несущих конструкций произошло 17 августа. В администрации уточнили, что мост не стоял на чьем-либо балансе, поэтому его ремонт не осуществлялся. Пока на переправе ограничено только движение грузовиков. Пешеходное сообщение с микрорайоном Рыбак ведется в прежнем режиме. Движение транспортных средств ограничено. Администрация начала работы по сооружению временной объездной дороги. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Всего в Приморском крае есть более 1,6 тыс. мостов, 717 из них находятся в неудовлетворительном состоянии.