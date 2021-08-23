Машина такси сбила пешехода на юго-востоке Москвы

Автомобиль такси сбил пешехода на улице Перерва на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в понедельник, 23 августа, в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Обстоятельства выясняются», — говорится в сообщении.

Оперативные службы города находятся на месте ДТП. Движение в районе аварии не затруднено, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне автомобиль перевернулся на Кутузовском проспекте в Москве. Несколько человек оказались зажаты в салоне.