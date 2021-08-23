Создатели родстера «Крым» представили внедорожник-трансформер

Новый отечественный внедорожник «Стрела» представили на международном военно-техническом форуме «Армия-2021», открывшемся 23 августа.

В прошлом году был представлен легкий бронеавтомобиль «Стрела». В этом году на форуме «Армия-2021» показали его пятиместный гражданский вариант. Он получил кабинные модули и переднюю панель от популярной коммерческой модели, капот, крылья, кунг и навесные элементы изготовлены из композитного материала.

Внедорожник был разработан Военно-промышленной компанией (ООО «ВПК») совместно со специалистами Конструкторского бюро молодежи, создавшем и представившим в 2014 году родстер «Крым». Автомобиль был создан на платформе серийного рамного автомобиля одного из крупных отечественных автопроизводителей.

Машина также оборудована светодиодной головной оптикой, силовой бамперной группой, лебедкой, грязевой резиной с литыми дисками, расширителями арок и порогами. «Стрела» трансформируется в пикап для возможности перевозить негабаритные грузы.

Ходовой образец оснащается турбодизелем, шестиступенчатой механической коробкой передач и раздаточной коробкой. Масса прототипа «Стрелы» составляет 2600 кг, грузоподъемность — 900 кг. Авто длиной 5090 мм, шириной 2350 мм, высотой 1995 мм, колесная база — 1900 мм.

Прототип гражданской «Стрелы» имеет несколько вариантов компоновки кузова: пятидверный и трехдверный внедорожник, однорядный и двухрядный пикап. Сроки выпуска внедорожника пока не уточняются.

В прошлом году директор ВПК Александр Красовицкий, говоря о новых легких бронеавтомобилях «ВПК-Стрела», указал, что на вооружении российской армии нет машин, подобной этой.

Бронеавтомобиль можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8. Полная его масса составляет 4,7 т, благодаря чему ее можно перебросить на другое направление. Машина предназначена для перевозки людей и различных грузов с учетом требуемого уровня защиты, она вмещает до восьми человек. Максимальная скорость «Стрелы» по шоссе — до 155 км/ч.

Броня машины обеспечивает баллистическую защиту второго класса (защита от пуль с термоупрочненным сердечником патрона калибра, выпущенных из АК-74 и АКМ, а также от пуль с нетермоупрочненным сердечником, выпущенных из СВД. — Ред.), а его противоминная защита позволяет сохранить жизни экипажа при подрыве мин колесом или взрывных устройств мощностью до 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Форум «Армия-2021» проходит с 22 по 28 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, а также во всех военных округах и на Северном флоте. В рамках мероприятий предусмотрены выставочные экспозиции, демонстрационные и научно-деловые программы.

Родстер «Крым», созданный командой BRT (Bauman Racing Team) из студентов и аспирантов МГТУ им. Н.Э. Баумана, был представлен в 2014 году. В ноябре 2015-го на выставке «Мир автоспорта» изобретатели показали усовершенствованный вариант модели. В 2019 году сообщалось, что серийный выпуск автомобиля начнется только после полного цикла сертификационных испытаний, в рамках которых необходимо провести минимум семь краш-тестов.