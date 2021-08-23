Еще пять медведей решено ликвидировать в Красноярском крае

Правительство Красноярского края издало распоряжение, согласно которому в регионе разрешили ликвидировать еще пять медведей. Животных будут отстреливать в Идринском районе.

По данным правительства, поводом для распоряжения стали жалобы районной администрации. Мероприятия будут проводиться с целью регулирования численности охотничьих ресурсов. В общедоступных охотничьих угодьях отстреляют двух медведей, в угодьях «Убруса» — трех медведей. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Ликвидировать можно половозрелых особей, особенно представляющих угрозу для человека. Отстрел будет производиться до 31 октября 2021 года.

Ранее аналогичное распоряжение было дано насчет природного парка «Ергаки», где медведи нападали на группы людей. В июле погиб мужчина из Москвы, в июне — 16-летний подросток.