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В Северной Каролине пять человек погибли в результате наводнения после шторма

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Как минимум пять человек умерли и один пропал без вести в результате наводнения, вызванного тропическим штормом в американском штате Северная Каролина. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные местных властей.

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Наводнение нанесло ущерб на сумму не менее $300 млн и разрушило около 225 строений, передает RT.

Накануне стало известно, что по меньшей мере 21 человек погиб после сильного наводнения в американском штате Теннесси, передает НСН. Минимум 50 жителей числятся пропавшими без вести после разгула стихии.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения в округе Хамфрис штата Теннесси погибли восемь взрослых и дети-близнецы — мальчик и девочка.

В ночь на 22 августа затопило Нью-Йорк. Это произошло в результате сильных проливных дождей, вызванных ураганом «Генри».

Непогода также прервала первый крупномасштабный концерт в городе с начала пандемии коронавируса. Спустя два с половиной часа после начала мероприятия под названием «Мы любим Нью-Йорк. Концерт возвращения» в Центральном парке началась гроза с резкими порывами ветра.

В этот же день губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ввел режим чрезвычайной ситуации в ряде округов из-за надвигающегося с Атлантического океана урагана «Генри». Он подчеркнул, что стихия относится к первой категории мощности, что означает продолжительный ветер со скоростью около 128 км/ч.

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