Аэропорт в Якутске начал принимать грузовые самолеты

Аэропорт в Якутске восстановил грузовое сообщение. Он принимает до восьми рейсов в неделю.

Обслуживание грузовых самолетов было временно приостановлено во время реконструкции взлетно-посадочной полосы. После открытия полосы аэропорт сможет принимать самолеты Ту-204, Boeing 757-200 и Boeing 737-800. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Коммерческая загрузка одного рейса может составлять от 18 до 28 т. Аэропорт обслуживает до восьми грузовых рейсов в неделю.

По данным пресс-службы правительства Якутии, воздушные судна Бе-200, задействованные в тушении лесных пожаров, будут базироваться в Якутске после открытия взлетно-посадочной полосы.