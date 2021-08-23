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В Пентагоне подтвердили намерение завершить эвакуацию из Афганистана 31 августа

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Соединенные Штаты исходят из того, что эвакуация через аэропорт Кабула завершится в ранее намеченный срок — до 31 августа. Об этом заявил на брифинге в понедельник, 23 августа, представитель Пентагона Джон Кирби.

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«Цель — вывезти как можно больше людей как можно быстрее. <…> Приоритет — сделать это настолько хорошо, насколько мы можем, до конца этого месяца», — сказал он.

Кибри напомнил о словах министра обороны США Ллойда Остина, который пообещал в случае необходимости скорректировать сроки с главнокомандующим. Как добавил представитель Пентагона, в настоящее время «мы просто не находимся на этом этапе».

Он подтвердил, что Вашингтон осведомлен о заявлениях движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) о недопустимости переноса срока завершения эвакуации из Кабула. Кибри отметил, что США находятся в постоянном контакте по безопасности кабульского аэропорта.

Ранее в этот же день управление гражданской авиации страны приостановило все рейсы в аэропорт Кабула и из него до дальнейших распоряжений из-за большого скопления людей в воздушной гавани.

Как сообщал телеканал CNN со ссылкой на источник, Вашингтон изменил политику допуска в аэропорт столицы Афганистана. В воздушную гавань пускают только граждан США, держателей грин-карт и граждан стран НАТО.

По данным на 22 августа, рядом с аэропортом Кабула из-за стрельбы и давки погибли 19 человек. Кроме того, в отсеке шасси американского самолета, который совершал перелет из Кабула, нашли человеческие останки. Членам экипажа воздушного судна потребовалась помощь психологов. Кроме того, в понедельник, 23 августа, в аэропорту Кабула вспыхнул пожар.

При этом 16 августа спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации. Официальные лица Пентагона и Госдепа указали, что Вашингтон не считает себя виновным в происходящем в аэропорту.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа.

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