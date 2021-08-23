Доброволец погиб при тушении пожара под Оренбургом

Волонтер погиб во время тушения природного пожара в Оренбургской области. Об этом 23 августа сообщает РЕН ТВ со ссылкой на областной главк МЧС.

Как уточняется, участник Среднеуранской добровольной пожарной охраны боролся с огнем около села Роптанка. Кроме того, в МЧС указали, что пострадал глава Среднеуранского сельсовета Михаил Сыврачев. Он получил термические ожоги и был гспитализирован.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал, что в ближайшие дни в ряде регионов ожидается высокий уровень пожарной опасности. В Поволжье и на Урале есть опасность возникновения естественных очагов лесных пожаров из-за жары, добавил специалист.

19 августа глава Рослесхоза Иван Советников сообщил об остановке распространения лесных пожаров в Якутии. Также он выразил надежду, что основные очаги возгорания в регионе удастся ликвидировать в течение нескольких недель.

До этого первый замглавы МЧС Александр Чуприян назвал человеческий фактор главной причиной масштабных лесных пожаров в Якутии. Также причиной он отметил жаркую погоду.

14 августа президент России Владимир Путин назвал масштаб природных бедствий в стране беспрецедентным. Он добавил, что угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии, где бушуют лесные пожары, нет.