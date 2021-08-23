ОНФ пожаловался генпрокурору на блогера-мошенника из Волгограда

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой взять на контроль уголовное дело блогера и бывшего участника телепроекта «Дом-2» Егора Воробьева, который принимал активное участие в мошеннических действиях по сдаче в аренду жилья. Об этом «Известиям» сообщили в понедельник, 23 августа, в ОНФ.

«В ходе оперативных мероприятий было возбуждено дело о мошенничестве, совершенное организованной группой в рамках ст. 159, ч. 4 УК РФ («Мошенничество, совершенное в составе организованной преступной группы, а также с причинением потерпевшему ущерба в особо крупном размере, превышающем сумму 1 000 000 рублей». — Ред.). В качестве подозреваемых по делу проходят шесть человек, которые только по материалам этого уголовного дела обманули не менее 70 человек», — отметили в организации.

По версии следствия, участники группы под видом агентства недвижимости размещали в Сети фальшивые объявления о сдаче в аренду квартир. Потерпевшие обращались в офис этой «фирмы», вносили обеспечительные платежи и получали несуществующие адреса, куда им нужно было ехать на осмотр квартиры. Однако потерпевшие сталкивались с закрытой дверью или хозяевами жилья, которые не планировали сдавать его в аренду.

«Интересный факт, что эта группа псевдоарендодателей постоянно меняла локации. Минимум раз в месяц они переезжали на новое место, и буквально через год в центральных районах Волгограда попросту не осталось офисных помещений, где бы ни засветились эти граждане. Верхом дерзости было размещение на «временных» кабинетах таблички на дверях «Не работает» для старых клиентов. Когда в офис ехали на встречу новые клиенты, табличка снималась», — пояснила руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

По ее словам, проект располагает информацией о том, что расследование дела Воробьева остановилось — с мая текущего года ничего не происходит, несмотря на имеющиеся данные телефонных переговоров, показания десятков потерпевших и признательные показания.

Потерпевшие остаются на постоянной связи с правозащитниками ОНФ и рассчитывают на помощь правоохранителей, добавляет Лазарева. Среди пострадавших — иностранные студенты местного медицинского университета и молодежь, переехавшая в Волгоград.

«Поэтому если дело не дойдет до суда, это станет серьезным репутационным ударом для правоохранительной системы в вопросах неотвратимости наказания для преступников», — заключили в ОНФ.

В апреле Федеральная нотариальная палата сообщила, что в 2019–2020 годах нотариусы предотвратили только в 45 регионах России совершение противоправных действий в отношении имущества на сумму более 639 млн рублей.

За два года нотариусы в ходе удостоверения сделок в этих регионах выявили 680 фактов мошеннических действий. Аферисты пытались нотариально удостоверить сделки, например, чтобы завладеть чужим жилым имуществом.

Также выявили и поддельные нотариальные документы: договоры купли-продажи недвижимости, согласия супругов на совершение сделок, доверенности, соглашения о разделе общего имущества супругов, заявления застрахованного лица в налоговые органы о досрочном переходе из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд, исполнительные надписи.