МВД рекомендовало мигрантам урегулировать правовой статус до 30 сентября

МВД России рекомендовало находящимся на территории страны иностранцам урегулировать правовой статус до 30 сентября — даты, когда закончится срок действия послаблений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится 23 августа в сообщении на портале «МВД Медиа».

В ведомстве рекомендовали мигрантам заранее обращаться за получением документов и выбирать время посещения после полудня, в часы меньшей нагрузки.

Согласно указу президента России от 15 июня, иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющим по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в стране, дана возможность до 30 сентября обратиться в территориальные органы МВД России с заявлением об урегулировании правового положения.

Одновременно с 1 октября прекращает действие введенный данным указом временный запрет на применение к мигрантам, нарушившим миграционное законодательство, мер по принудительному удалению за пределы России. В дальнейшем им установят запрет на повторный въезд, а также примут решение о нежелательности пребывания (проживания) в РФ, не разрешат въезд в страну, а также сократят срок временного пребывания.

В конце июня сообщалось, что иностранные граждане по прибытии в Россию должны будут подписывать «соглашение о лояльности» с правилами пребывания и осуществлением трудовой деятельности в стране. Документ нужен, в частности, чтобы иностранец был в курсе ограничений и запретов, а также о последствиях их несоблюдения.

23 июня Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий обязанность выезжающих в Россию мигрантов проходить медицинское освидетельствование, фотографирование и дактилоскопическую регистрацию.

В конце мая президент России Владимир Путин сообщил, что РФ будет работать над улучшением условий для прибывающих трудовых кадров. Путин уточнил, что в ближайшее время будет запущена унифицированная интернет-система «Работа без границ». При этом также начнет функционировать мобильное приложение. Оно, по словам президента России, позволит в онлайн-режиме заполнять все документы, которые требуются для трудоустройства.