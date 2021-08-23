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Уволенные актеры потребовали проведения проверок в Театре Ермоловой

Суд в Москве отправил под домашний арест фигуранта дела о продаже детей

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Пресненский суд Москвы в понедельник, 23 августа, отправил под домашний арест гендиректора агентства суррогатного материнства «Ферти хелп» и одного из соучредителей стоматологической клиники «Медэко» Сергея Мазура по делу о продаже детей.

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Таким образом, суд отказал в ходатайстве следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Под домашним арестом Мазур будет находиться до 20 октября 2021 года.

О его задержании стало известно ранее в этот день. Мазура обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «б», «г», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Торговля несовершеннолетними детьми»).

Обвиняемый проходит по уголовному делу в отношении гражданина Китая Лю Цзюна, которого заподозрили в покупке ребенка, рожденного от суррогатной матери. По информации следствия, гендиректор агентства суррогатного материнства «Ферти хелп», оказывающего услуги экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), является участником преступной группы по продаже детей, рожденных от суррогатных матерей.

В июне 2020 года в Москве в квартире дома на Аргуновской улице нашли пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины. По информации правоохранительных органов, малыши были детьми суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан Китая.

Позднее стало известно, что суд не стал арестовывать Цзюня. Сообщалось, что ребенка ему вернули.

Однако под арест были отправлены несколько врачей-акушеров и сотрудников компании, предоставляющей в столице услуги экстракорпорального оплодотворения. Среди арестованных есть переводчик и генеральный директор центра по суррогатному материнству.

5 ноября столичный Басманный суд заочно арестовал Константина Свитнева, основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Он был также объявлен в международный розыск.

Кроме того, заочно арестовали и объявили в розыск одну из суррогатных матерей, гражданку Украины Ирину Когут.

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