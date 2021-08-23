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Стартовал финал трека «Студенты» конкурса «Лидеры России»

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Финал трека «Студенты» конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — пройдет с 23 по 25 августа в столичной мастерской управления «Сенеж». Об этом говорится в релизе, поступившем в «Известия» в понедельник, 23 августа.

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Как ожидается, в мероприятии поучаствует 221 студент, прошедший отборочные испытания трека, из 47 российских регионов. Больше всего участников — из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Нижегородской области и Приморского края.

В понедельник, 23 августа, участники пройдут повторное компьютерное тестирование, после которого определится конечное число финалистов. Уже 24 августа участники пройдут оценочные мероприятия и решат управленческие задачи. На 25 августа запланирована деловая программа финала. Тогда же объявят имена победителей трека.

Кроме учебы более 14% участников занимаются научными исследованиями и разработками, 13% участников работают на госслужбе, 9% заняты в сфере информационных технологий и 9% состоят в общественных организациях и профсоюзах.

Всего в конкурсе зарегистрировались 15 420 человек. Это молодые люди от 18 лет, которые проходят обучение в ссузах или на программах бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры или закончили обучение не более двух лет назад. Целью трека «Студенты» является выявление наиболее перспективных молодых кадров с управленческим потенциалом.

У лучших участников трека будет возможность пройти стажировки в органах государственного управления и в крупных корпорациях, воспользоваться сертификатами на дополнительное образование, поработать с наставниками из числа финалистов и победителей конкурса «Лидеры России». Победители трека смогут встретиться с наставниками конкурса.

13 июля стало известно, что для участия в очных мероприятиях конкурса управленцев «Лидеры России 2021» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — приглашены 3987 участников.

В текущем году помимо направлений «Наука» и «Здравоохранение», стартовавших в прошлом сезоне, были запущены новые: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», «Студенты» и «Международный».

В этом сезоне конкурса запланировано 13 финалов. Региональные пройдут для всех восьми федеральных округов в октябре-декабре 2021 года — во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Москве и в Нижнем Новгороде.

Финалы отдельных треков («Студенты», «Здравоохранение», «Информационные технологии», «Наука», а также «Битва сезонов», онлайн-финал трека «Международный») пройдут в Москве в августе-сентябре, а финал «Культуры» состоится в Санкт-Петербурге в ноябре.

Победителями конкурса станут 100 участников, которые традиционно получат возможность поработать с наставниками — ведущими управленцами России.

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