Решение МВФ о выделении России почти $18 млрд вступило в силу

Вступило в силу решение Международного валютного фонда (МВФ) о выделении России почти $18 млрд пакета специальных прав заимствований (SDR). Об этом 23 августа сообщает РБК.

23 августа вступило в силу решение МВФ от 2 августа, согласно которому эмиссия в объеме $650 млрд (эквивалентно 456 млрд SDR) распределена между странами в соответствии с их квотами в фонде. Большую часть получили США (17,4%), Россия (2,71%), страны СНГ, Грузия и Украина (порядка $25 млрд).

SDR является искусственным платежным средством, его курс зависит от взаимного курса доллара, евро, иены, британского фунта и юаня. Предложения выпустить дополнительные SDR в объеме не менее $500 млрд впервые прозвучали весной 2020 года, в начале пандемии коронавируса. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева подчеркнула, что распределение средств станет «прививкой для мировой экономики» во время кризиса и поможет странам восстановиться после пандемии. По ее словам, это крупнейшее выделение средств в истории фонда.

Полученные средства могут быть добавлены страной в международные резервы, при этом для получения реальных средств SDR нужно обменять их на валюту в другой стране или получить кредит МВФ, но в этом случае фонд выдвинет определенные требования. Также страна может пожертвовать свою долю полученных SDR другим нуждающимся странам.

Как рассказал «Известиям» финансовый аналитик Артем Звездин, самый реалистичный из всех вариантов использования Россией выделенных SDR — это добавление к международным резервам, в которых уже есть SDR на сумму $7 млрд.

При этом, отметил эксперт, фактически Россия получила не именно деньги, а лишь возможность приобрести эти средства в будущем, причем не напрямую, а через определенные кредитные соглашения. Получить же кредит от МФВ в обмен на определенные условия России в настоящее время невыгодно, указал Звездин.

По мнению другого эксперта, Россия может предоставить SDR для поддержки находящейся под санкциями Белоруссии или твердую валюту в обмен на полученные Минском SDR. При этом, указала главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец, передача российских SDR для увеличения белорусских резервов «сопряжена с политическими и репутационными издержками», хотя технических помех для нее нет, передает «Газета.ру».

МВФ взаимодействует только со странами-членами (всего их 190), чьи правительства признаны международным сообществом. Так, непризнанными являются Венесуэла, Мьянма и Афганистан, которые могли бы получить новые SDR в общем объеме более $6 млрд, но пока эти резервные средства заморожены. Белоруссия же получила от фонда помощь в размере более $900 млн, прибавив 12% к своим международным резервам.

22 августа президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика в целом восстановилась до докризисного уровня. Он подчеркнул, что страна проходит пандемию эффективнее и лучше многих развитых стран.