Рынку дорогого арендного жилья в Москве спрогнозировали рост цен до 15%

В настоящее время на рынке высокобюджетной городской аренды Москвы отмечается пиковая активность арендаторов. Эксперты, опрошенные «Известиями» 23 августа, прогнозируют рост ставок аренды в элитном сегменте на 5–15% в высокий сезон — конец августа – октябрь.

С начала года в сегменте высокобюджетной аренды рынка жилья столицы зафиксировали рост ставок лотов на 12%, заявил Дмитрий Халин, управляющий партнер Savills в России. По его словам, впереди — «самые горячие» для рынка съемного жилья месяцы — конец августа – октябрь.

Халин рассказал, что на рынке катастрофически не хватает качественного предложения, на которое нацелены арендаторы — элитных современных домов с хорошим ремонтом и мебелировкой. В этом сегменте динамика цен выше среднерыночной — с начала года ставки аренды поднялись на 25% и есть предпосылки к тому, что за оставшиеся месяцы рост может составить 10–15%, считает он.

Эксперт отметил, что рынок подогревает снятие антиковидных ограничений. У экспатов появляется возможность приезжать сюда, работники компаний возвращаются с удаленки. Кроме того, после «разогрева цен» на продающееся элитное жилье многие потенциальные покупатели пока откладывают покупку по резко возросшим ценам и предпочитают снимать жилье, что ведет к повышению спроса и бюджета аренды.

По словам Александра Шибаева, директора департамента консалтинга и аналитики агентства элитной недвижимости Kalinka Group, на рынке аренды сейчас наблюдается традиционный сезонный спрос — конец августа и сентябрь обычно самые загруженные месяцы, так как арендаторы возвращаются из отпусков и готовятся к новому деловому сезону. Это касается и элитной аренды, отметил он.

«Количество обращений будет традиционно высоким в сентябре и октябре. Рост ставок аренды в элитном сегменте прогнозируется на уровне 5–10% в высокий сезон. К ноябрю обычно спрос принимает умеренный характер», — рассказал он.

Наиболее востребованными районами на рынке элитной аренды Шибаев назвал Арбат, Тверской район и Хамовники, где в том числе большую долю занимают арендаторы-экспаты, которые выбирают квартиру рядом с посольствами и иностранными школами.

Андрей Соловьев, региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank, отметил, что за полгода количество заявок на аренду почти в два раза превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Рост связан с «проседанием» реализованного спроса в первом полугодии 2020 года, на который пришлось основное действие карантинных ограничений.

Объем сделок с высокобюджетной арендой в январе–июне 2021 года увеличился в два раза относительно аналогичного периода прошлого года и в 1,5 раза — 2019-го. Районами-лидерами в структуре спроса являются Тверская–Кремль — +20% сделок, Арбат — +20% и Хамовники за пределами Садового кольца — +11%.

При этом Соловьев не прогнозирует существенного роста цен на аренду квартир и апартаментов в высокобюджетном сегменте Москвы, подчеркивая, что предпосылок для глобальных изменений на рынке нет.

«В ближайшее время высокая активность сохранится в связи с увеличением переездов и возвращением арендаторов в город, осенний период — традиционно «высокий» сезон для сегмента аренды», — сказал он.

Ранее в понедельник Forbes со ссылкой на данные ЦИАН писал, что за три неполные недели августа число просмотров объявлений о долгосрочной аренде в Москве оказалось на 32% выше, чем за тот же период июля. Годовая же динамика составила +31%.

В «Миэль» отметили, что спрос на съемное жилье за август вырос на 150% по сравнению с июлем.

В «ИНКОМ-недвижимости» рассказали, что 60% спроса приходится на иногородних и иностранных студентов вузов, 25% — на граждан стран СНГ, в основном трудовых мигрантов, 10% — на приезжих из других регионов, 5% — на решивших поменять жилье.

Согласно данным «Авито-недвижимости», по сравнению с июлем 2021 года цены на арендные квартиры в августе выросли на 25% и в полтора раза по сравнению с августом 2020-го.

Руководитель службы исследования hh.ru Мария Игнатова сообщила, что на спрос влияет и оживившийся рынок труда: за неполный август число открытых вакансий на hh.ru по Москве составило 183 тыс., что в два раза выше, чем в августе 2020 года, и на 91% больше августа 2019-го. Она связала такое поведение работодателей с тем, что они решили не ждать второго локдауна и хотят выполнить планы своих компаний.

Ранее, 21 августа, Минстрой России предложил ввести налоговый вычет с расходов на аренду жилья и включить это в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». В паспорте проекта говорится, что большая часть арендного фонда находится в «теневом» секторе российской экономики.

В качестве меры жилищной поддержки ведомство предлагает использовать долгосрочную аренду как альтернативу предоставления жилых помещений в собственность. Для улучшения жилищных условий граждан также могут начать выдавать индивидуальные сертификаты на аренду. Ожидается, что к 2030 году ежегодный объем строительства арендного жилья в РФ достигнет 5 млн кв. м.