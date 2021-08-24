Ускорение инфляции до многолетних рекордов преследует в этом году не только Россию, но и многие другие страны, в том числе и США. Главный вопрос на повестке дня — насколько устойчива эта тенденция и можно ли что-то предпринять для купирования роста цен. Российский Центральный банк активно повышал ключевую ставку, а по итогам июльского заседания показатель был увеличен сразу на 1 процентный пункт, до 6,5%, максимума с декабря 2019 года. Что будет с ценами в России?

Для начала разберемся, можно ли предсказать, как вырастут потребительские цены. Как показывает практика, все, кто делает прогнозы по росту цен, постоянно корректируют свои оценки по мере появления новых обстоятельств и информации. При этом ожидания одних участников рынка влияют на прогнозы других. Например, если Банк России повысил в июле оценку на этот год до 5,7-6,2%, то недавно в Минэкономразвития заявили, что собираются пересмотреть свой прогноз в сторону повышения. Аналогичная ситуация и среди аналитиков инвестиционных компаний. Естественно, что и население страны также меняет свои инфляционные ожидания. Если в прошлом году они были на уровне 9%, в мае 2021 года — 11,3%, то по итогам июля уже 13,4%.

Кое-что о грядущем росте стоимости товаров и услуг можно понять из индекса цен производителей. Если он намного превышает темпы роста потребительских цен, то очевидно, через некоторое время это отразится и на них. Однако структура потребительской и промышленной корзины расчета стоимости сильно отличается (в ИПЦ треть занимают услуги, а их цены стабильны), поэтому влияние небольшое и краткосрочное.

Определенную информацию о грядущей инфляции может дать изменение валютного курса рубля. Поскольку импорт обеспечивает около 40% ресурсов розничной торговли, а по торговле продовольственными товарами — около 28%, то ослабление рубля против доллара приводит к удорожанию потребительской корзины. Насколько? Различные исследования показывают, что так называемый эффект переноса составляет примерно 0,1. То есть при росте курса доллара на 10% потребительская инфляция прибавит 1%. Основной эффект будет наблюдаться в первые три месяца после скачка курса и сойдет на «нет» через 12 месяцев. В этом году курс рубля кардинально не изменился за восемь месяцев. Кстати, интересно, и многие из нас это замечали, укрепление рубля практически не приводит к снижению цен.

Следующий важный фактор динамики российской инфляции — тарифы естественных монополий. Ежегодный рост цен на электроэнергию для населения официально прогнозируется на уровне 5% в 2021-2023 годах. Тарифы ЖКХ увеличились с июля этого года в среднем на 3,3% (в Москве +4,6%, Омск и Томск +5,3%). Проезд в общественном транспорте Москвы подорожал на 5,3%. Таким образом, мы видим, что эта компонента инфляции значительна и очень устойчива.

Помимо этого на инфляцию влияет объем эмиссии Центрального банка, но в России сейчас этот фактор практически не сказывается на уровне потребительских цен.

В итоге получается, что точно спрогнозировать инфляцию невозможно, да и, наверное, не нужно. С позиции планирования достаточно оценки диапазона роста цен, и тут каждый может ориентироваться на свои расчеты или ощущения. А вот если стоит задача застраховать свои сбережения от увеличения стоимости товаров и услуг, то для этого есть такой инструмент, как облигации федерального займа с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции. Купон по таким бумагам постоянный и составляет 2,5%, но номинал все время повышается вслед за ростом потребительских цен.

Таким образом, по рыночной цене этого вида ОФЗ можно понять, на какую инфляцию закладывается рынок в настоящий момент. И это не просто прогнозы, на это поставлены деньги. Если взглянуть на котировки сейчас, то мы увидим, что на ближайшие несколько лет уровень инфляции ожидается на уровне 4,3%. Это согласуется с многочисленными оценками, что темпы роста потребительских цен замедлятся в следующем году, а Центробанк снизит ключевую ставку.

Автор — главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций»

Позиция редакции можент не совпадать с мнением автора