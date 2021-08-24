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Специалисты перечислили пять неочевидных признаков диабета

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Различные малозаметные изменения в организме могут указывать на развитие сахарного диабета, предупредили специалисты издания Everyday Health.

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К примеру, на высокий уровень сахара в крови могут указывать странные ощущения на кожном покрове, вызванные обезвоживанием. Кроме того, тревожным симптомом могут быть потемнения кожи в области шеи, подмышек и паха.

Также на патологию могут указывать проблемы с мочеполовой системой, которые возникают из-за повреждения кровеносных сосудов.

Еще одним неочевидным признаком диабета являются яркие сны и усиление потливости в ночные часы, пишет «Российская газета».

Тревожным сигналом специалисты назвали и незаживающие долгое время порезы и раны. Это может происходить из-за проблем с выработкой инсулина в организме, отметили авторы материала.

Ранее в этот же день врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что признаком метаболического синдрома, который чаще всего приводит к сахарному диабету, является ожирение в области талии. Она посоветовала обратиться к врачу, если объем талии у женщины превышает 80 см, а у мужчины — 100 см. По словам врача, если выявить проблемы с обменом глюкозы на стадии преддиабета, то заболевание можно предотвратить.

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