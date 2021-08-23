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Кабинка фуникулера вошла в экспозицию кремля в Нижнем Новгороде

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В Нижегородском кремле установили кабинку для фуникулера. Соответствующие фото появились в соцсетях. На снимках видно вагонетку красного цвета с нарисованной символикой 800-летия столицы Приволжья.

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В комментариях к фото высказывается предположение, что это кабинка будущего фуникулера. Дело в том, что подъемник еще не построили, он должен появиться до конца года, пишет ИА «НьюсНН».

На работы выделено порядка 320 млн рублей. Склоны и стены башен кремля укрепили для установки транспортного средства. Длина пути по склону составит 113 м, за раз фуникулер сможет перевозить до 40 человек.

В минувшее воскресенье, 22 августа, кремль открылся после масштабной реконструкции. Создан новый туристический маршрут — боевой ход по стене. По кирпичному «тротуару» смогли пройти более 2 тыс. человек.

В субботу, 21 августа, президент России Владимир Путин поучаствовал в мероприятиях, приуроченных к 800-летию основания Нижнего Новгорода. Его сопровождал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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