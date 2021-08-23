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УАЗ запустил «коннективизацию» своих автомобилей

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Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) пополнил список дополнительных опций для своих автомобилей расширенной опцией «УАЗ Connect». Об этом 23 августа сообщила пресс-служба компании.

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«УАЗ Connect» — это комплекс телематических сервисов, который позволяет получать информацию об автомобиле в режиме реального времени. «За счет инновационных технологий вы теперь можете не только продиагностировать свой «УАЗ» или узнать его местонахождение с точностью до метра, но и получить ряд решений для комфорта в виде бесключевого доступа к автомобилю и удаленного запуска двигателя с экрана своего смартфона», — сообщается на сайте автопроизводителя.

Система «УАЗ Connect» гарантирует полный контроль над автомобилем независимо от удаленности пользователя от своего транспортного средства, подчеркивается в релизе компании.

Информация об автомобиле в режиме реального времени отображается на экране смартфона. Фирменное мобильное приложение, совместимое с операционными системами iOS и Android, позволит, к примеру, запустить двигатель удаленно, в том числе по расписанию (при наличии допоборудования), определить местоположение автомобиля, а также получить данные о диагностике автомобиля или актуальных показателях: скорости, уровне топлива, состоянии аккумулятора, температуре двигателя и др.

Базовый функционал системы также позволит просмотреть историю поездок и проанализировать стиль езды конкретного водителя.

«УАЗ Connect» уже неоднократно доказал свою состоятельность для корпоративных клиентов, повышая эффективность управления и помогая снизить расходы на содержание автопарков, указали в пресс-службе компании. Новая, расширенная версия «УАЗ Connect» ориентируется на повышение степени эксплуатационного комфорта частных владельцев машин «УАЗ».

В настоящее время опция доступна для «УАЗ Патриот» и «УАЗ Пикап» с автоматической коробкой передач, произведенных после 1 декабря 2020 года, с системой ЭРА-ГЛОНАСС в базовом оснащении.

В обозримом будущем список совместимых автомобилей пополнят модификации с механической коробкой передач, а системный функционал будет расширен. Разработанный партнерской компанией C-Cars с учетом технических особенностей каждой модели ульяновского бренда, «УАЗ Connect» полностью интегрируется с внутренними системами без вмешательства в штатную проводку транспортного средства, а двухфакторная аутентификация обеспечивает всестороннюю защиту данных.

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Фото: УАЗ

Для подключения базового пакета телематических сервисов клиенту достаточно скачать мобильное приложение «УАЗ Connect» в Apple Store или Google Play и пройти простой процесс регистрации в системе. Желающим приобрести расширенную версию «УАЗ Connect» необходимо также разместить заявку на официальном сайте или обратиться в наиболее удобно расположенный дилерский центр бренда и согласовать время приезда для активации услуги.

Ранее, 19 августа, сообщалось, что 5 сентября в рамках 80-летия со дня основания Ульяновского автомобильного завода будет представлена новая модель УАЗ. При этом производитель не сообщил подробности о новинке.

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