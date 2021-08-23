Volvo на неделю приостановит выпуск автомобилей из-за нехватки деталей

Компания Volvo Cars остановит свои заводы в шведском Гетеборге и бельгийском Генте в период с 30 августа по 3 сентября. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает Шведское радио.

По словам пресс-секретаря автопроизводителя Марии Дагман, вынужденный простой связан с возросшим дефицитом деталей. В период приостановки работы заводов рабочим предложат заняться обслуживанием оборудования или обучением. Также они смогут взять отгулы, передает НСН.

Ранее в этот день российская автомобильная компания «АвтоВАЗ» временно остановила производство в городе Тольятти в связи с нехваткой у завода электронных компонентов.

Ранее, 19 августа, сообщалось, что завод «Lada Ижевск», который использует для сборки Lada Vesta иные компоненты, продолжит работать в нормальном режиме.

17 августа стало известно, что российские автомобильные дилеры столкнулись с дефицитом автомобилей Lada. Как отметили представители дилерских центров, особенно остро ощущается нехватка моделей семейства Granta. По их словам, дефицит на машины Lada наблюдается по всей стране.