Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин женился на матери своих детей

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин женился 21 августа, сообщил пресс-секретарь главы региона Станислав Шубин. До этого глава региона жил со своей супругой без официальной регистрации брака.

«Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в минувшую субботу, 21 августа, официально зарегистрировал брак. До этого на протяжении многих лет он проживал со своей нынешней женой в гражданском браке, в нем родились несколько детей», — рассказал Шубин ИА «Ура.ру». По данным, опубликованным на сайте губернатора и правительства региона, у Махонина есть четверо несовершеннолетних детей.

Число браков в РФ в первом полугодии 2021 года возросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Минюста, предоставленных «Известиям». В январе—июне 2021-го брачные свидетельства получила 367 661 пара, за те же месяцы год назад — всего 221 153. Больше всего свадеб сыграли в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области. По мнению экспертов, причина повышения брачной активности — отложенный спрос, поскольку в прошлом году действовали жесткие антиковидные ограничения.