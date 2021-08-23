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Путин встретился с королем Иордании

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Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 августа, встретился с королем Иордании Абдаллой II.

В парке «Патриот» российский лидер и король Иордании ознакомились с образцами военной техники. В ходе беседы Путин отметил, что эти вооружения поставляются и в российскую армию и идут на экспорт. Глава государства подчеркнул, что прямой контакт с коллегами из вооруженных сил других стран сближает и повышает уровень доверия.

«Рад вас приветствовать на традиционной выставке вооружений ... Мы сейчас смогли очень коротко ознакомиться с некоторыми видами наших вооружений, которые у нас применяются в нашей армии, поставляем их на экспорт. Но, как я уже сказал сегодня, открывая выставку и Армейские игры, прямой контакт с коллегами из Вооруженных сил других стран сближает, повышает уровень доверия. Может быть, это даже важнее, чем демонстрация оружия», — сказал Путин.

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Глава государства также отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, отношения между Россией и Иорданией развиваются, причем по всем направлениям.

В ходе разговора российский лидер выразил надежду на обмен мнениями по наиболее острым вопросам, в том числе по ситуации в Сирии и Афганистане.

21 августа Путин отметил, что вопросы безопасности имеют особое значение в свете событий с захватом в Афганистане власти талибами. Днем ранее российский лидер по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что «Талибан» контролирует почти весь Афганистан и нужно исходить из этих реалий.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики сообщили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

23 августа стало известно, что талибы вновь взяли под контроль районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в афганской провинции Баглан, отбив их у сил сопротивления, а также взяли в осаду силы сопротивления в провинции Панджшер.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.

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